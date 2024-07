"Avrei preferito l'eliminazione con la Croazia all'Europeo. La nostra Nazionale è scarsa, non abbiamo giocatori di altissimo livello. Per me non potevamo fare di più, Spalletti ha fatto calcio spettacolo ovunque sia andato, è un genio ma non può fare miracoli. Perché si sono fatte tante polemiche sul ct? Parlano tutti, anche Abodi si è svegliato e ha parlato di responsabilità. Ma non ha letto e sentito ciò che ha detto Spalletti, che ha avuto le palle di dire 'la colpa è mia' dopo l'uscita di scena degli azzurri". Così Antonio Cassano, durante il primo appuntamento sul canale Twitch 'Vivaelfutbolreal' .