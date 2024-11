La Nazionale italiana post-Europeo non convince per nulla Antonio Cassano, che all'indomani della sconfitta con la Francia non usa mezzi termini per definire il valore complessivo degli azzurri: "Siamo scarsi come nazionale, a livello fisico, di qualità e di personalità - le parole di FantAntonio sul canale Twitch Viva El Futbol Official -. L'unica cosa positiva è l'idea di gioco di Spalletti, che ha dato un'identità alla squadra. Noi faremo grande fatica anche con le squadre normali tipo Svizzera e Austria. Non abbiamo Totti, Baggio, Del Piero e Pirlo... Non c'è un numero 10. Barella deve giocare mezzala, non fare il trequartista".

E a proposito di seconda punta azzurrabile, oltre al nome dell'ex compagno Mario Balotelli, Cassano lancia la suggestione Gaetano Oristanio: "A me piace tanto, nell'arco di poco tempo può arrivare in Nazionale. E' molto, molto forte. Può fare molto bene in Serie A, può essere molto utile all'Italia".