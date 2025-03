Antonio Cassano, presente sulle frequenze di Viva el Futbol, ha commentato così il big match tra Napoli e Inter: "Per me non è stato un big match: una squadra ha tentato di vincere la partita, il Napoli, e poi l'Inter che rischiava di vincerla senza tirare in porta. Napoli con grandi idee, che ci provava in continuazione. L'Inter non ha mai tirato in porta, Dimarco ha fatto un bellissimo gol. Ma il Napoli meritava di vincere. Inzaghi? A un certo punto c'era Dumfries a sinistra, poi Bastoni e Mkhytarian. Ha fatto una confusione allucinante: oltre al 3-5-2 non sa fare altro".