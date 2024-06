Nel corso dell’audizione alla Commissione Cultura della Camera su Dl sport, scuola e ricerca, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha risposto anche ad una domanda relativa alla vicenda plusvalenze che ha portato alla condanna della Juventus nella scorsa stagione: "La Juventus è stata condannata per una fattispecie e ha patteggiato per un’altra, come previsto anche dalla giustizia ordinaria. Il patteggiamento è previsto anche nel codice di giustizia sportiva. Per la prima fattispecie è stata condannata a 15 punti di penalizzazione, poi il Collegio di garanzia ha richiesto una rivisitazione. Per la seconda ha chiesto un patteggiamento. E’ un fatto normale".

Gravina aggiunge: "Che la giustizia sportiva abbia avuto un effetto più incisivo di quella ordinaria lo dimostra il fatto che ci sono indagini ancora in via di esplicazione da parte della magistratura ordinaria, mentre la giustizia sportiva ha già esaurito il suo percorso. Noi siamo incisivi, rapidi e ritengo obiettivi nell’applicazione delle nostre regole".