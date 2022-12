A margine dell’incontro dell’agenzia di stampa Italpress con il mondo dello sport, nella nuova sede di Milano, Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha risposto così ai cronisti che gli chiedevano un parere sul terremoto che ha scosso il mondo Juventus dopo le dimissioni in blocco del CdA: "Bisogna aspettare per dare valutazioni, non mi accodo a quelli che danno giudizi sommari, né da una parte né dall'altra, è anche giusto evitare campanilismi. Poi vedremo quello che succederà. Direi - la chiosa di Malagò - che ci sono oggettivamente temi molteplici.