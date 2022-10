Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, è il protagonista della nuova puntata de 'La Politica nel Pallone' su GR Parlamento. Al centro del dibattito ci sono le riforme del sistema calcio, a partire da innovazioni più votate al calcio spettacolo come l'introduzione dell'All Star Game: "Un progetto che stiamo esaminando. Può aver senso per rimettere al centro il gioco e il divertimento. La prima obbiezione sono gli infortuni, ma può essere l’occasione per provare nuove regole come i cambi volanti stile basket. La Lega Serie A sta lavorando ad un pacchetto di riforme, come la valorizzazione dei giovani. Per fine novembre contiamo di avere una serie di punti da portare alla discussione. Le idee riguardano l’ordinamento dei campionati, la lista dei 25 rispetto ai giovani che partecipano, la valorizzazione degli italiani ai campionati primavera, fino alle infrastrutture. C’è stata anche una proposta interessante di concentrare in una settimana le finali giovanili in un unico posto che creino anche un momento di aggregazione e valorizzazione delle categorie giovanili".