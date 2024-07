A margine del sorteggio dei nuovi calendari di campionato della Serie A, il presidente di Lega Lorenzo Casini ha parlato così della stagione che inizierà tra poco più di due mesi: "I valori che hanno caratterizzato la storia di Eni, la cooperazione cosmopolitica internazionale ma anche quella nei contesti provinciali modernizzati, sono aspetti su cui la Serie A punta moltissimo, assieme alla sostenibilità ambientale - ha esordito -. Siamo felici di poter essere qui, è una prospettiva di crescita per il mondo della Serie A. Mutuando dalla Premier League, grazie alle finestre, abbiamo modificato molto la programmazione, tema di dibattito soprattutto per chi è in trasferta".