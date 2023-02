Stefano Capozzucca tocca le due spinose situazioni legate a Milan Skriniar e Nicolò Zaniolo , con Inter e Roma direttamente interessate alle due questioni. Per l'ex ds del Cagliari si tratta di "due situazioni gestite in modo diverso", anche se "probabilmente è stata gestita meglio quella di Skriniar", dice a TMW .

Zaniolo è andato al Galatasaray.

"Non è il massimo dei campionati, però rimanere alla Roma non sarebbe stata una bella situazione".

Comunque lo rivedremo in Italia.

"Me lo auguro. Per me è un giocatore di livello. Poi caratterialmente non lo conosco. Ho avuto alle dipendenze il padre: aveva un carattere forte".