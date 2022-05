Breve disamina sull'edizione online del Corriere della Sera da parte di Paolo Casarin della direzione di gara di Daniele Chiffi in Udinese-Inter: "Pablo Mari, in area friulana, sfiora il piede ad Edin Dzeko alla conquista del pallone. Chiffi non vede ma il Var Banti lo invita al monitor e il rigore viene concesso. Lautaro Martinez prende il palo, Marco Silvestri salva toccando il pallone sulla linea e così Lautaro può ribadire in gol".