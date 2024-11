Dopo la vittoria contro il Verona e la sfida di Champions che i nerazzurri disputeranno questa sera contro il Lipsia, l'Inter sarà ospite domenica prossima in casa della Fiorentina. Ed è proprio la trasferta del Franchi ad aver sollevato qualche polemica e malumore tra i tifosi nerazzurri nelle ore che precedono l'eurosfida di stasera. Qualche ora fa davanti al Baretto, di fianco all'ingresso allo stadio della Curva Nord, è difatti comparso uno striscione inequivocabile: "Caro prezzi e settori ristretti, meritereste gli stadi deserti. A Firenze o tutti o nessuno!" si legge nel messaggio mandato dal Secondo anello verde alla società toscana, indispettito per l'elevato prezzo dei biglietti per il settore ospiti del Franchi, peraltro rimpicciolito per via di lavori di ristrutturazione.