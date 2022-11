Poteva esserci l'Inter nel cammino calcistico di Andrea Carnevale . Lo rivela l'attuale responsabile scouting dell'Udinese ai microfoni del Corriere dello Sport : "Quando ero alla Roma mi voleva l’Inter. Andai a Milano, c’erano Giancarlo Beltrami ed Ernesto Pellegrini . Osvaldo Bagnoli era l’allenatore, aveva Dennis Bergkamp, diceva che voleva un centravanti come me con l’olandese che mi girava intorno . Al colloquio a Milano mi regalarono anche la maglia dell’Inter, ma alla fine non raggiunsi l’accordo".

Carnevale elogia poi il lavoro dei suoi osservatori: "C’è una grande organizzazione di scouting, è molto più difficile lavorare con l’Udinese piuttosto che con la Roma o l’Inter. Facciamo un ottimo lavoro, andiamo a prendere sconosciuti che in due o tre anni diventano giocatori di prima fascia. Molina, De Paul, Udogie sono gli ultimi esempi. Udogie tra sei mesi ci lascerà, andrà al Tottenham. Ha 19 anni, un ragazzo precoce, nel Verona fece solo 7 spezzoni di partita, ci bastarono per capire che aveva qualità. Grande fisico, ricorda Briegel. A me piacciono giocatori strutturati, se sono piccoli vanno bene solo... come Maradona".