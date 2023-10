Il giornalista Carlo Nesti dal suo canale Facebook ha analizzato l'ottimo rendimento che Lautaro Martinez sta ottenendo ultimamente attraverso le pagelle dei quotidiani sportivi.

"Grazie all’analisi e alla sintesi di Massimo Fiandrino, abbiamo preso in considerazione i voti in pagella dei giocatori di Serie A, espressi dai 3 quotidiani sportivi italiani: “La Gazzetta dello Sport”, “Corriere dello Sport” e “Tuttosport”. Dopo 8 giornate, le medie voto premiano queste posizioni in assoluto: Lautaro Martinez (Inter) 6,98; Berardi (Sassuolo) 6,94; Chiesa F. (Juventus) 6,72. Dando un’occhiata panoramica alle 9 potenziali “grandi” del torneo, in ordine alfabetico, i leader in classifica sono: nell’Atalanta Koopmeiners 6,26, nella Fiorentina Kayde 6,7, nell’Inter L. Martinez 6,98, nella Juventus Chiesa F. 6,72, nella Lazio L. Alberto 6,37, nel Milan Leao e Pulisic 6,54, nel Napoli Politano 6,4 , nella Roma Lukaku 6,71 e nel Torino Buongiorno 6,3. N.B.: presi in considerazione i giocatori con almeno 4 presenze in campo su 8".