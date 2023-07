Il giornalista Carlo Nesti dai suoi canali social analizza così l'ingaggio di Frattesi da parte dell'Inter:

"Mina cantava "E' l'uomo per me... fatto apposta per me". E almeno in 4 (squadre, e non donne), pare abbiano fatto loro il motivo anni Sessanta. L'uomo si chiama Davide Frattesi, ed ora che è neo-interista, vediamo come poteva essere utile anche alle altre formazioni. Inter: nel centrocampo a 3, sarà l'alternativa giovane di Mkhitaryan, secondo polmone con Barella, lasciando a Calhanoglu il composto di regista. Juventus: fermo restando Rabiot, consentiva ad Allegri di scegliere 2 fra Locatelli, Fagioli e Frattesi stesso (non ho fiducia in Pogba). Milan: in attesa del recupero di Bennacer, formava il tandem dei mediani (4-2-3-1) con Loftus-Ceek, senza dimenticare la candudatura di Reijnders. Roma: con Matic davanti al trio difensivo, fungeva da trequartista al fianco di Pellegrini, con la concorrenza di Aouar".