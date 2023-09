Fabio Caressa ha analizzato sul suo canale Youtube i movimenti di mercato nerazzurri: "Non ci si aspettava il voltafaccia all’ultimo momento di Lukaku, quello di Samardzic anche. All'Inter do però 7 perché non ha ceduto ai ricatti. Quando ti cambiano le carte in tavola mentre hai già stretto un accordo non puoi dire sempre di sì. A me è piaciuto l’atteggiamento. Poi hanno comprato un grande giocatore come Frattesi che gli completa benissimo il reparto di centrocampo".

Poi il giudizio su Thuram: "Con quella fisicità spacca in Italia. Prima veniva utilizzato più esterno e laterale, oggi Inzaghi lo fa giocare centrale. Farà sicuramente più gol di quanti ne ha fatti in carriera".