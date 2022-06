Dal proprio canale Youtube , Fabio Caressa dà la sua valutazione sul ritorno di Romelu Lukaku all'Inter: "Ho sentito dire tante cose, come che arriva dimezzandosi lo stipendio... Diciamo che anche a 9 milioni e mezzo 'l'omo campa', come si dice a Roma, però è comunque un gesto importante: metti la tua carriera, il piacere di giocare al di sopra della valutazione economica. Ha un valore morale quello che sta facendo, dimostra grande amore e vuole tornare a sentirsi importante a Milano. Lui sicuramente sapeva di quanto gli dispiacesse andare Milano, quindi dico che sono più per le scelte coraggiose prima che per le lacrime di coccodrillo dopo. Per me è un acquisto importantissimo".

Sulle valutazioni relative alla sua esperienza al Chelsea aggiunge: "Ho sentito dire che ha fallito, e qui parliamo di livelli di campionato: Chris Smalling e Tammy Abraham in Inghilterra avevano un certo valore ma in Italia sono dominanti fisicamente, perché qui il fisico è dominante. Pochi difensori tengono avversari fisici come Abraham, Smalling era uno dei pochi che teneva Lukaku. Che sarà comunque dominante in questo campionato. Poi vedremo se saprà ripetere quello che fece con Antonio Conte: sono sicuro che l'Inter guadagna tantissimo nel riprenderselo e sono sicuro che ha un'importanza fondamentale per il risultato finale, ma Simone Inzaghi dovrà lavorare per adattare il suo tipo di gioco a quello di Lukaku. L'Inter avrà anche Henrikh Mkhitaryan, che giocherà alla Luis Alberto; se vuole mantenere il suo tipo di gioco, allora Lukaku per me sarà leggermente meno decisivo rispetto all'altro modo di giocare. Se poi passi in vantaggio, puoi anche arretrare di più il baricentro e a quel punto Lukaku diventerà devastante. Vedremo come si adatterà Lukaku a Inzaghi e viceversa, ma non ho dubbi che sia un acquisto decisivo. Poi sai già che Lukaku con Lautaro Martinez funziona, con Paulo Dybala è tutto da vedere".