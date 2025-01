C'è ovviamente anche Lautaro Martinez nella Top 11 di Fabio Caressa della 21esima giornata di Serie A: "Contro l'Empoli ha fatto un grande gol, anche se è vero che il portiere poteva spingere un po' di più. È in grande crescita, sta tornando il Lautaro che tutti conoscevamo e che può essere decisivo per lo Scudetto dell'Inter". Entra nelle nominations anche Denzel Dumfries, autore del gol del 2-0, con tanto di elogio per l'olandese: "Per un anno e mezzo si è parlato di lui come di un giocatore non indispensabile, e invece lo è diventato. Fa gol di testa, ha un'accelerazione pazzesca, in difesa se si distrae a volte viene comunque coperto. Lo abbiamo sottovalutato, è un giocatore assolutamente decisivo; sapevamo che fosse forte, ha avuto bisogno di adattamento ma ora si è adattato perfettamente".

C'è però l'altra faccia della medaglia: "Mi lascia un po' perplesso Mehdi Taremi. Francamente mi aspettavo di più; prima di tutto non segna, il che per un attaccante è gravissimo. Poi non mi sembra tanto dentro questa squadra, eppure non è che sta giocando poco anzi le possibilità le ha avute. Ha giocato praticamente sempre titolare in Champions, per fare giocare lui Simone Inzaghi rinuncia alla coppia sensazionale con Marcus Thuram e Lautaro". Caressa manda un invito all'iraniano: "Ora sta a Taremi, le condizioni per migliorare ci sono tutte: è vero che gli attaccanti stranieri si dice abbiano bisogno di sei mesi almeno per ambientarsi, ma quel periodo è passato. È il momento che si svegli e faccia la differenza, altrimenti qurgli 8-9 gol mancheranno all'Inter al momento del computo finale, specie in Italia, e Inzaghi dovrà fare meno rotazioni e far giocare la ThuLa che è due spanne sopra". Menzione anche per Filip Stankovic: "Mi sta piacendo tantissimo. Gioca con continuità, è un punto fermo del Venezia che cerca lo strappo salvezza".