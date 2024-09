Nell'eleggere la Top 11 della terza giornata di Serie A, dal proprio canale Youtube Fabio Caressa sceglie due giocatori dell'Inter. Il primo è Nicolò Barella: "Mi spiace molto che non sarà in Nazionale, perché va ricostruita emotivamente, queste partite vanno usate per farlo e lui è uno dei leader del gruppo azzurro come lo è dell'Inter. Una squadra che gioca a memoria, ha cambiato poco e presto; i giocatori sono già inseriti, sono 22-23 elementi interessanti che si sposano bene con quello che vuole Simone Inzaghi. Il quale ormai non deve più spiegare quello che dice. Mi sembra che l'Inter sia ancora un po' sopra le altre, resta nella mia griglia la numero uno anche se quest'anno, con una Champions nuova, con grandi partite e la possibilità di fare bene, mentalmente può portare via qualcosa in più. Anche se Inzaghi è bravo a fare turnover. Prevedo un'Inter sempre in testa ma non coi distacchi visti negli ultimi campionati".

L'altro nome inserito nella formazione ideale è quello di Marcus Thuram: "Che giocatore... Ora si è messo anche a fare i gol sporchi in area di rigore. È in continua crescita, ha tutto per fare la differenza anche in Europa; è un piacere averlo nel nostro campionato. Lautaro Martinez è uno dei miei amori però Thuram mi sta conquistando e sta dimostrando di essere sempre decisivo".