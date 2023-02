Fabio Caressa, sulle frequenze di Radio Deejay, ha parlato del calcio spezzatino: "Una volta si spalmava la giornata su tre giorni quando la Lega obbligava a giocare lunedì, perché le squadre vogliono avere un po' di riposo. Non è colpa delle televisioni: hanno capito che spalmare è dannoso, se tu hai cinque partite di livello medio insieme fai un ascolto. Se le spalmi su cinque orari diversi non devi dividere l'Ascoli per cinque ma per dieci", ha detto.