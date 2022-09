"Nelle prime giornate Barella non mi era piaciuto, aveva ripreso qualche vizio giovanile, troppo nervosismo in campo e troppa voglia di strafare". Così Fabio Caressa, sul suo canale Youtube, ha parlato anche di Nicolò Barella nella sua analisi sull'avvio di campionato dell'Inter. "Ha dimostrato di essere un uomo intelligente. Ha capito che il suo gioco stava subendo un’involuzione e si è visto nell’ultima gara. È tornato a correre in modo giusto, senza dispendere energie. Ha fatto anche un gol bellissimo. Lui è uno che deve essere un po' sopra le righe per rendere al massimo, però non deve esagerare. Perché altrimenti questo si trasforma in ansia, che lo porta a sbagliare le scelte".