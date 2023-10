Raggiunto telefonicamente dai giornalisti di A Bola, Fabio Capello ha provato a leggere Inter-Benfica in chiave tattica: "L'Inter soffre le squadre che fanno possesso come il Benfica - le parole dell'ex tecnico del Milan -. Al Meazza la squadra di Schmidt dovrà essere coraggiosa ed essere molto ben organizzata per ottenere un buon risultato. Tornando all'Inter, deve giocare meglio di quanto ha fatto contro la Real Sociedad a San Sebastian, dove ha pareggiato ma soffrendo".