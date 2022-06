Fabio Capello ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tuttosport per parlare dello scudetto vinto dal Milan di Pioli: "Diamo merito all'ultima gestione per l'ottimo lavoro svolto - le sue parole -. Un grazie a Maldini e Massara, bravissimi ad indovinare gli acquisti dei giocatori e complimenti a Pioli per quanto fatto. Nuovo proprietario? Bisogna vedere le ambizioni: il Milan è una buona squadra, se si vuole essere competitivi in Europa mancano giocatori con una certa esperienza, con un valore da Champions".