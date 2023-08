La Serie A che verrà sarà un torneo sicuramente molto equilibrato e dall'esito incerto secondo il parere di Don Fabio Capello. L'ex allenatore di Milan e Real Madrid tra le altre, intervistato da Sportweek, ha analizzato il campionato oggi al via dichiarando di aspettarsi una grande lotta per lo Scudetto seppur con alcune formazioni favorite, tra cui anche l'Inter: "Sarà un campionato molto combattuto e difficile per tutti, perché difficile ed equilibrato... c'è stato un livellamento verso l'alto del nostro calcio. Ho tre favorite in ordine alfabetico: Inter, Juve e Napoli. Inter per la forza complessiva, il Napoli se tiene Osimhen e la Juve che ha solo l'impegno del campionato."

Capello ha voluto poi evidenziare come la formazione di Simone Inzaghi resti una delle favorite alla vittoria finale anche per i cambiamenti apportati alla rosa durante l'estate, con gli addii a due attaccanti "statici" come Dzeko e Lukaku in favore del dinamismo e della freschezza di Frattesi: "Ai nerazzurri mancano Dzeko e Lukaku, importanti per il gioco di Inzaghi impostato sulla velocità di transizione. Con la loro abilità erano fondamentali, di contro l'Inter ha preso un centrocampista interessantissimo come Frattesi, che ha una grande capacità di inserimento. Lui e Barella sono incursori di prim'ordine... sarà un'Inter più leggera, ma ancor più verticale e rapida nel capovolgere l'azione."

Luca Pesenti