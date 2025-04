"Penso che il Barcellona sarà campione della Liga perché segna tanti gol", ha detto Fabio Capello a Futbol es Futbol a proposito del percorso dei blaugrana in Liga, campionato di cui è capolista. "Nell'ultimo turno è stato fortunato perché gli hanno fischiato un rigore al 98esimo, ma per vincere hai bisogno di fortuna", ha continuato sulla squadra di Flick, prossima avversaria dell'Inter in semifinale di Champions League. E a proposito della gara contro i campioni d'Italia, l'ex allenatore ha aggiunto: "Sono molto interessato a vedere le partite contro l'Inter perché sanno soffrire e quando hanno la possibilità di riconquistare la palla, scendono in campo con tanta qualità e tanti giocatori".

Per quanto riguarda il Real Madrid, sua ex squadra ha detto:

"Vedo il Madrid soffrire, con Carlo, il presidente e i tifosi. È stata una strana partita dell'Arsenal. Non mi sembrava una Madrid normale, con la sua grinta. L'avversario ha fatto una buona partita".

Su Ancelotti ha poi aggiunto:

"Carlo è l'allenatore più vincente del mondo ma molte volte non può risolvere i problemi. Quest'anno ha avuto molti, con molti infortunati, dovendo costruire una difesa in ogni partita e gli è mancato un direttore d'orchestra come Kroos a centrocampo. Si è notato molto. Lì nasce il gioco e il filtro per difendere. È il cuore della squadra".

