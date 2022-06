Mauro German Camoranesi, pedina dal rilievo elevato nella storia della Juventus, ha parlato dell'addio di Paulo Dybala dai bianconeri: "Il pubblico ragiona con il cuore, non con il budget. Sono cose separate, quello che Dybala ha regalato al pubblico è indelebile, va detto e preservato - ha confessato a IlBianconero.com -. Gli accordi si fanno in due, non è questione di colpe. Giocatori come lui in Itaiaaliace ne sono pochi. Negli ultimi 10 anni è sempre stato protagonista”.