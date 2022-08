L'allenatore Alessandro Calori è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio parlando della struttura del torneo di Serie A in procinto d'iniziare: "È un campionato frazionato sia per il mercato così lungo che per i Mondiali, ma bisogna adattarsi a questo tipo di calcio, dobbiamo pensare che ormai è cambiato per esigenze televisive e non solo".