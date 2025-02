Con una storia su Instagram, Hakan Calhanoglu ha voluto spiegare il perché dell'esultanza in quella modalità dopo la rete di ieri sera alla Lazio. "Promessa per Mia mantenuta", scrive il centrocampista, che posta poi un articolo in cui si racconta la storia di questa piccola tifosa, la cui richiesta al giocatore era stata proprio quella di dedicargli un'esultanza dopo un gol.

Detto, fatto. Calhanoglu è tornato a segnare, col 2-0 in Coppa Italia alla Lazio, e ha inscenato i festeggiamenti come richiesto dalla piccola Mia.