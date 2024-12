"Come sto fisicamente? È la prima volta che mi succede così, ho giocato tre anni di fila senza problemi e ora ho avuto due infortuni nella stessa gamba. Ma sono contento di essere tornato". Comincia così la chiacchierata di Hakan Calhanoglu con DAZN a pochi minuti da Inter-Parma.

Napoli e Atalanta corrono. Come la vedi?

"Ora corrono tutti, non sarà facile e lo sappiamo ma secondo me è meglio così. Loro si sono rinforzati, noi siamo gli stessi ma con qualche giocatore nuovo. Il campionato sarà lungo".

C'è un po' di cuoriosità per il Mondiale per Club?

"No, non ne abbaimo parlato. Stiamo pensando solo a campionato e Champions, poi vedremo cosa succederà".