È Hakan Calhanoglu uno dei due protagonisti di Inter-Monza raggiunti da DAZN sul prato di San Siro dopo il triplice fischio del match. Si parte dal raggiungimento del 50esimo gol in Serie A: "Sono contentissimo, è un numero importante perché sono l'unico turco ad esserci riuscito in Serie A. Ringrazio come sempre i miei compagni per la forza che mi danno, soprattutto Arnautovic perché in questi mesi di infortuni mi ha aiutato tantissimo. Lui sa cosa è importante per la squadra. Sto facendo tutto per tornare al meglio".

Quando il mister ha fatto il segno del 'tre' cosa voleva dire?

"Mi hanno già fatto questa domanda. Noi vogliamo puntare a trofei importanti, come l'anno scorso. Però dobbiamo guardare avanti step by step".

A inizio gara hai detto che da oggi saresti stato al 100%. Avevi ragione.

"Devo continuare. Oggi ho fatto un primo step, ho bisogno ancora di tempo ma sono contento che sono uscito da 90' senza infortuni".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!