Master Group Sport, in collaborazione con A.Di.Se – Associazione Italiana Direttori Sportivi, ha organizzato nei giorni martedì 30, mercoledì 31 gennaio e giovedì 1° febbraio 2024 la tradizionale fase finale della sessione invernale del Calciomercato 2023-2024. La location è ormai quella consueta dello Sheraton Hotel San Siro di Via Caldera, dove saranno allestite le stanze riservate ai club per concludere le trattative e che accoglierà i tanti addetti ai lavori.

Le aree adibite alle trattative resteranno aperte agli orari riportati di seguito:

- martedì 30 gennaio dalle ore 10 alle ore 19

- mercoledì 31 gennaio dalle ore 10 alle ore 19

- giovedì 1 febbraio dalle ore alle 10 ore 20