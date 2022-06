Intervistato da Il Secolo XIX, Umberto Calcagno, presidente dell'Assocalciatori, si è soffermato sul sovraffollamento del calendario per i calciatori: "Non vogliamo e non possiamo contrastare la volontà di aumentare il numero dei grandi eventi e delle grandi partite ma vanno preservate due cose: una è il merito sportivo e l'altra è la salute. Non si può immaginare di giocare 70 partite, 35/40 ogni 4 giorni e fare 90mila km l'anno come succede a tanti stranieri. Preservare la salute dei top player dovrebbe essere l'obiettivo numero uno, si gioca troppo. La soluzione del problema può essere solo collettiva: Fifa, Uefa e federazioni nazionali devono trovarla con il confronto".