Uno dei nomi accostati all' Inter sul mercato è quello di Pasquale Mazzocchi . Oggi su Tuttosport ne parla il suo ex compagno a Parma , Emanuele Calaiò . "Era ancora un ragazzino, io un veterano. Mazzocchi era feroce, nel senso buono del termine: era uno di quelli che sia durante la settimana che in partita si mangiava letteralmente il campo. Questo è il segreto della sua scalata.

Si è fatto male nel momento migliore della sua carriera, pur non essendo un giocatore che abitualmente soffre di problemi fisici. Ora è un po' amareggiato, ma ci siamo parlati: tornerà più forte di prima. Per me è importante che lui quest'anno rimanga a Salerno per chiudere un campionato finora strepitoso, poi si vedrà. Altri palcoscenici? Oggi Mazzocchi è un giocatore da grande squadra. So che lo vogliono Toro e Sassuolo, per me può ambire anche a una big, purché ci siano le condizioni affinché lui non sia soltanto una comparsa, ma un attore protagonista".