Debutto da titolare quest'oggi alla Unipol Domus con la maglia del Cagliari per Franco Carboni, il giovane terzino arrivato in prestito dall'Inter, nel match che i rossoblu di Fabio Liverani hanno perso contro il sorprendente Bari di Michele Mignani. L’argentino è rimasto in campo fino al 62esimo, sostituito da Antonio Barreca poco dopo essere stato ammonito. Quindici minuti dopo, i Galletti hanno trovato il gol della vittoria con la firma del solito, implacabile Valid Cheddira.