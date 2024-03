Qualche giocatore infortunato e qualche rientro importante per il Cagliari. Uno su tutti quello di Gaetano Oristanio, entrato in campo nel finale di gara che ha portato i sardi a strappare il pareggio last minute nell'ultimo match casalingo contro il Napoli: "Vorrei avere tutti a disposizione - dice Claudio Ranieri in conferenza stampa, a due giorni dallo scontro con l'Empoli -. Tra Petagna e Pavoletti perdiamo in fisicità, cercheremo di compensare con la velocità di Oristanio e Shomurodov che rientrano. Peccato, l'ideale sarebbe sempre poter scegliere".

"Entriamo in un mese importantissimo, determinerà il nostro futuro - aggiunge il tecnico rossoblu -. Dobbiamo affrontarla con la massima concentrazione e umiltà. Troviamo una squadra in forma, 12 punti nelle ultime 6. Complimenti a Nicola per un altro capolavoro. Dobbiamo andar li determinati per fare una gara positiva".