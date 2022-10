Giornata di festa per Cristian Chivu, che oggi festeggia il suo 42esimo compleanno essendo nato il 26 ottobre 1980. Campione d'Italia, d'Europa e del Mondo con l'Inter, oggi l'ex calciatore romeno è l'allenatore della Under 19 con cui ha vinto lo scudetto la scorsa stagione. Certo, in quella attuale le cose non stanno andando per il verso giusto, ma oggi contro il Viktoria Plzen al Breda in Youth League i suoi ragazzi avranno l'occasione per fargli un bel regalo. Intanto, anche da parte nostra buon compleanno a Chivu.