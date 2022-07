Gleison Bremer s'avvicina a grandi passi all'Inter. All'inizio della prossima settimana è previsto l'incontro decisivo per la chiusura dell'affare con il Torino. Nel frattempo c'è spazio per la cornice dei social network. Il profilo Instagram 'Caricaturella', infatti, ha pubblicato una bella caricatura in nerazzurro del difensore: ed ecco spuntare il like di Bremer. Segnali forti: il traguardo è lì vicino.