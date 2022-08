Simone Braglia, ex portiere di Genoa e Monza, durante la trasmissione Maracanà a TMW Radio ha stilato un primo bilancio sugli acquisti delle big della Serie A: "De Ketelaere è un acquisto che fa colpo, ci sono stati parecchi acquisti di questo tipo, da Di Maria a Pogba, ma l'idea migliore è Pessina al Monza. Di sicuro non ha finito di stupire, perché Galliani e Berlusconi sono ambiziosi. Magari prendono Icardi o Belotti. Sicuramente sarà una squadra rivelazione, bisognerà vedere le capacità del tecnico Stroppa nel mettere tutto insieme. E qualche dubbio ce l'ho. Sarà un test importante anche per lui.