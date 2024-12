Approfittando della vittoria del Pisa sul Sassuolo, lo Spezia scende in campo alle 15 per sfidare il Mantova nel Boxing Day di Serie B con l'obiettivo di accorciare il distacco dalla vetta della classifica, occupata proprio dai neroverdi, da sei a tre punti. Per farlo, gli Aquiliotti si affidano al solito Francesco Pio Esposito, capocannoniere della squadra, che già nella gara odierna potrebbe raggiungere la doppia cifra di gol. L'attaccante classe 2005 di proprietà dell'Inter, infatti, ora si trova a quota nove realizzazioni in 16 presenze in campionato, un bottino che lo colloca al secondo posto della classifica marcatori del torneo cadetto alle spalle di Cristian Shpendi.