C'è un po' di preoccupazione in casa Bosnia-Erzegovina per la situazione di Edin Dzeko: il capitano della Nazionale e attaccante dell'Inter è infatti uscito nel corso della sfida di Nations League contro la Romania a causa di un duro colpo al ginocchio destro subito in partita che ha causato un gonfiore, come confermato in conferenza stampa dal ct Ivaylo Petev. In giornata sono attesi i risultati degli accertamenti. In forte dubbio la sua presenza nel prossimo incontro con il Montenegro.