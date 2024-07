Il Mechelen avrà deciso giovamento dall'arrivo di Zinho Vanheusden. Ne è convinto l'ex giocatore, oggi opinionista, Johan Boskamp, che ai microfoni di Het Belang van Limburg spiega: "Questo trasferimento è una cosa grandiosa, sia per il Mechelen che per lo stesso Vanheusden. Besnik Hasi è una manna dal cielo per questo tipo di giocatori. Lui parla con loro, dà loro fiducia e li rende migliori. Se non subirà altri infortuni, sono sicuro che Hasi trasformerà Vanheusden di nuovo in un Diavolo Rosso”.