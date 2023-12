Parlando per Radio Serie A con RDS, Marco Borriello, ex attaccante di Milan e Roma, elegge i migliori attaccanti presenti nel campionato italiano e contemporaneamente parla del tecnico che lo ha maggiormente influenzato nel corso della carriera. "Ad oggi i due attaccanti più forti che ci sono in serie A sono Lautaro Martinez e Joshua Zirkzee. Tra i migliori allenatori che ho avuto cito Gian Piero Gasperini, che a livello tecnico mi ha lasciato tantissimo, è un maestro di calcio.

Con lui sarei potuto diventare capocannoniere entro fine stagione, ma mentalmente mollai quando ad aprile firmai per il Milan. Antonio Conte è a pari merito con Gasperini: lui dal punto di vista tattico è impareggiabile. Non ho nessun brutto ricordo con gli allenatori che mi hanno seguito, anche con quelli con cui ho legato meno c'è sempre stato un ottimo rapporto di rispetto reciproco"