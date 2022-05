Borja Valero è intervenuto a DAZN dopo la vittoria dell'Inter per 3-0 contro la Sampdoria, inutile per vincere lo scudetto andato al Milan. "L’amaro in bocca, per questa stagione con l’Inter, ci deve essere. Lo scudetto stava nelle sue mani, stanno sentendo davanti ai tifosi le sensazioni di un campionato che avrebbero potuto vincere. Dobbiamo fare anche i complimenti al Milan, nel momento finale della stagione loro sono stati bravi a vincerle tutte”, l'analisi dell'ex centrocampista nerazzurro.