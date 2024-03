"Meret ha messo la propria firma sull’1-1 del Napoli. Ha tenuto la squadra in piedi e viva fino al pareggio, la doppia parata del primo tempo è stata da vero campione. Il Napoli è ancora campione di Italia e ieri lo ha ricordato a tutti" ha detto Ivano Bordon a Radio Punto Nuovo durante l'analisi chiamato a fare su Inter-Napoli, giocata ieri a Milano, dove secondo l'ex nerazzurro "abbiamo visto una bella partita, mi è piaciuta molto. Il pareggio è stato il risultato più giusto - continua -. Nel secondo tempo, la squadra di Calzona ha messo in campo un altro piglio e si è guadagnato il punto a San Siro. Il Napoli già a Barcellona non mi era dispiaciuto, mentre l’Inter aveva dato qualche segnale di cedimento a Madrid".

Su Acerbi-Juan Jesus:

"Sono episodi che vanno condannati senza se e senza ma. Il no al razzismo va ribadito sempre. Quanto successo ieri è davvero brutto, ma sono sicuro che lo stesso Acerbi si sia reso conto della gravita di quanto detto. Bisogna fare chiarezza e giustamente non è stato convocato. Quando succede qualcosa di simile in campo, è sempre una sconfitta ed è ancora più grave di quando succede sugli spalti".

Simone Inzaghi?

"Ha fatto un percorso molto importante da quando è arrivato all’Inter, ora non sfuggirà questo Scudetto. È entrato bene nello spogliatoio dei suoi ragazzi, non pensavo potesse riuscire a fare così bene con questa squadra. E invece è riuscito è entrato anche nel cuore della piazza. Tutti lo seguono e lo amano per quello che sta facendo”.