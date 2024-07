La scelta dell'Inter di Josep Martinez come secondo portiere non sembra convincere molto l'ex nerazzurro Ivano Bordon, che ai microfoni di Giornaleradio.fm spiega: "Martinez ha fatto bene a Genova, penso però che Yann Sommer inizierà sicuramente come titolare. Lo svizzero al contempo sa che è stato preso un portiere che non si adatterà solamente a fare il secondo, dovrà essere lui a rispondere con le prestazioni per restare il prescelto".

Secondo Bordon, però, la scelta poteva essere differente: "A Monza vedevo Michele Di Gregorio, ha delle qualità fisiche, tecniche e nel modo di parare che mi hanno ricordato Angelo Peruzzi, che io ho allenato alla Juventus e poi all'Inter. Sa giocare con i piedi, alla Juve sarà sicuramente titolare. Ecco, l'Inter avrebbe potuto prendere lui dicendogli di tenersi pronto per subentrare a Sommer".