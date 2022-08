"Scudetto? Milan, Inter su tutte, poi Roma, Juve e Napoli che giocano per i due posti in Champions". Questo il pensiero di Zbigniew Boniek sulla griglia d'arrivo per la stagione calcistica appena iniziata. L'ex Roma e Juve, tra le altre, ha così parlato a Il Messagero a proposito del campionato italiano, campionato a suo avviso senza padrone.