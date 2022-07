L'acquisto di Paulo Dybala da parte della Roma è la chiave d'accesso per entrare a far parte dell'élite del calcio italiano per quanto riguarda la corsa scudetto 2022-23. A sostenerlo è Zbigniew Boniek, grande ex giallorosso, parlando con i colleghi del Corriere dello Sport: "Era già una delle squadre migliori in Italia, ora secondo me è nel club delle cinque, con Milan, Inter, Juventus e Napoli. In teoria manca ancora un centrocampista, ma una squadra si costruisce, non si raccatta in giro a forza di acquisti. Io penso che nella rosa ci siano già gli elementi per fare bene".