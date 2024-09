Dai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni commenta la vittoria dell'Inter ai danni dell'Atalanta: "L'Inter ha trovato subito una condizione fisica importante, ha vinto tutti i duelli contro l'Atalanta e ha dato una sensazione di forza fisica importante. Non ha ridimensionato l'Atalanta, che rimane però una squadra strana, che ha ricostruito tanto ma ha bisogno di tempo. Per me non è pronta per lo Scudetto, al di là dell'esito di questa partita".

In cosa è cresciuto ancora di più Inzaghi?

"Penso che i ragazzi che ha a disposizione lo stanno aiutando ancor di più a trovare autostima. In Italia è una macchina quasi perfetta e può perderlo solo lei lo Scudetto. Le altre si sono rafforzate, la Juventus e il Napoli possono essere pericolose".