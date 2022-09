Il colpo di testa con cui ha battuto Ionut Radu nel netto ko della Nazionale bosniaca incassato per mano della Romania ha permesso a Edin Dzeko di consolidare la sua posizione nella top 10 dei bomber europei per Nazionali. L'attaccante interista, che con la rete segnata ieri nella gara di Nations League è salito a 64 realizzazioni, ora è all'ultimo posto di questa speciale graduatoria comandata dal recordman Cristiano Ronaldo, attualmente a quota 117. Ecco la classifica completa: