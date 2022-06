Marko Arnautovic è un giocatore incedibile per il Bologna, fino a prova contraria. Questo è uno dei messaggi mandati ai naviganti da Giovanni Sartori, nel giorno della sua presentazione alla stampa come nuovo responsabile dell'area tecnica rossoblu: "Non è intoccabile solo nel Bologna di Sartori, ma anche nel Bologna di Mihajlovic. Non è sul mercato, ma non si può mai sapere - le parole dell'ex dirigente dell'Atalanta -. Arnautovic è incedibile per me e per tutti quanti, è uno giocatore singolo troppo importante, sarebbe oggi inaccettabile una sua cessione".