Nel post partita di Bologna-Monza, Thiago Motta si è concesso ai microfoni di DAZN. "Anche l'anno scorso ci siamo trovati con squadre che si difendevano bene e senza lasciare spazi tra le linee e poi contrattaccare nel momento giusto - le sue parole -. Si può andare in difficoltà come tutte le squadre di A, contro chi si difende bene, posso dire una squadra come l'Inter che entra con più facilità in area avversaria o il Napoli dell'anno scorso. Non è facile affrontare squadre che si chiudono bene".

Sulla prossima partita contro la Roma. "Per noi è una grande occasione per noi contro una squadra che ha questa ossessione di andare in Europa da inizio stagione - ha aggiunto -. Noi dobbiamo fare il nostro lavoro e portare la partita dalla nostra parte. Ossessione come diceva Mourinho? Eh sì. Ma è la verità, dovremo fare del nostro meglio per affrontare la partita al massimo