Cornice importante, come prevedibile, domenica allo stadio Dall'Ara di Bologna per l'arrivo dell'Inter. La vendita dei biglietti, a poco più di 24 ore dal fischio d'inizio, registra dati da quasi tutto esaurito: sono quasi 27mila, infatti, i tagliandi staccati per il lunch match della 25esima giornata di Serie A, come riporta il Corriere di Bologna.